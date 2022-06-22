США объяснили, когда прекратят наращивать давление на Россию

Власти США и страны Запада продолжат наращивать санкционное давление на Россию до тех пор, пока не завершится спецоперация на Украине. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Давление на Россию не только беспрецедентно, не только дает весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться», — сказал Блинкен журналистам.

Он подчеркнул, что это продлиться до тех пор, пока стране не завершит спецоперацию.

Госсекретарь заговорил о санкциях против России на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Переговоры проходили на польско-украинской границе. Выступление Блинкена транслировали американские телеканалы.

Ранее госсекретарь США заявил, что будущее жителей Украины находится в их руках. Народ страны во главе с ее лидером Владимиром Зеленским должен самостоятельно решить, сможет ли он пойти на территориальные уступки России. При этом американские власти, как отметил Блинкен, поддержат решение украинцев. Сейчас США работают круглые сутки, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для ведения боевых действий.