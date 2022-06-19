Поставляя оружие на Украину, США не смогут принудить Россию соблюдать их правила и лишить ее права голоса в международных делах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире канала «Россия 1» 19 июня.

Журналист Павел Зарубин задал министру вопрос о том, чего добиваются Соединенные Штаты, направляя дополнительное вооружение на Украину.

«Добиваются того, о чем они объявили уже давно: что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США», — ответил Лавров.

Он добавил, что США, скорее всего, «прекрасно понятно, что у них это не получится».

По данным американских СМИ, США рассматривают возможность поставок на Украину четырех РСЗО дополнительно в рамках очередного пакета военной помощи.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки современного вооружения Украине повысят вероятность того, что она сумеет убрать российскую армию из Донбасса. При этом Столтенберг не исключил, что конфликт на Украине все равно затянется на годы.