США продолжит сотрудничество с союзниками и партнерами по санкциям против России, а также продолжат поставлять Украине вооружение. При этом Соединенные Штаты «не ищут войны между НАТО и Россией», пока их или их союзников не атакуют. Об этом написал американский президент Джо Байден в статье для New York Times.

«Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами», — подчеркнул Байден.

По его словам, США продолжат поставлять Украине современное вооружение. Речь идет в частности о противотанковых ракетах Javelin, зенитных ракетах Stinger, мощных артиллерийские и высокоточные ракетных комплексах, радарах, беспилотниках, вертолетах Ми-17 и боеприпасах. Байден также пообещал направить «еще миллиарды для финансовой помощи» Украине.

«Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров», — отметил Джо Байден.

США намерены работать с союзниками над преодолением глобального продовольственного кризиса, помогать европейским партнерам и другим странам снизить зависимость от российских энергоресурсов. Также Байден сообщил о планах укреплять восточный фланг НАТО.

В своей статье американский лидер также сообщил, что для Штатов неприемлемо любое применение ядерного оружия в любом масштабе» в украинском конфликте.