США на волоске от катастрофы из-за Украины

Американское общество потряс глубокий раскол, в дальнейшем он будет усугубляться. Люди недовольны действиями своих властей, спонсированием Украины, миллиардными тратами на фоне падения уровня жизни населения в США. По мнению политолога, специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, уже в недалеком будущем Штаты постигнет еще более катастрофическое положение дел.

Далее — прямая речь.

В последние месяцы на фоне проведения специальной военной операции в американском обществе наблюдается раскол между различными социальными слоями населения. Мы видим статистику, которая говорит о том, что администрация президента США Джо Байдена теряет политический вес.

Сам Байден набирает порядка 33% поддержки своего населения. Это катастрофа для американского истеблишмента, для Демократической партии, которую представляет президент США. И все это происходит на фоне предупреждения президента РФ Владимира Путина, который говорил о том, что если вы будете вводить санкции против РФ, это больнее всего отзовется на вашем же населении, на ваших странах.

Сейчас это и происходит. Мы видим резкое подорожание топлива, газа в США. Американцы не повелись на уловки Байдена о том, что рост цен и инфляция произошли «из-за Путина», они обвиняют в этом Байдена.

Поддержка властями США Украины вызывает раздражение в американском обществе. Многие американцы даже не знают, где находится Украина и при чем здесь их кошельки и их благополучие, которое проседает благодаря тем мерам, которые США пытаются применить против России

Я думаю, в дальнейшем мы увидим еще больший раскол. И это играет нам на руку, мы об этом предупреждали.

Страна идет к концу

Многие адекватные американские эксперты начинают доносить до населения истинное положение дел и предрекают Америке катастрофу, гражданскую войну, раскол общества. Последние дни мы наблюдаем беспорядочные расстрелы мирных людей в США их собственным согражданами, в соцсетях звучит жесточайшая критика Байдена, высказываются мнения о том, что страна идет к концу, разваливается. И это не единичные высказывания. Они идут потоком.

В США население начинает выступать против своего руководства, обвиняя его в том, что напрасно они поддерживают Украину вооружением, финансами, тогда как сами граждане США страдают. В конечном итоге эти люди, недовольные существующим порядком дел, приведут к власти тех, кто способен выстраивать диалог с РФ.

Я думаю, что США ждет катастрофа — и уже в ближайшем будущем. И, как ни прискорбно об этом говорить, сами американцы это тоже прекрасно понимают, в отличие от политического руководства этой страны.