Администрация президента США и конгресс изменили тактику помощи Украине — теперь они практикуют поэтапный подход, заметил журналист The American Conservative Брэдли Девлин. По его мнению, это связано с реакцией общественности.

«По мере того, как общественность начинает раздражаться из-за участия Америки в конфликте, администрация Байдена и конгресс приняли более поэтапный подход к оказанию помощи Украине, военной или иной. Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят», — написал Девлин.

Он сообщил, что деньги и оборудование, отправляемое на Украину, «становится все труднее отследить».

По данным обозревателя, в эти выходные «высокопоставленный представитель Министерства обороны» заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить украинцам еще четыре ракетных комплекса HIMARS, дополнительные боеприпасы для этих систем и другое оборудование. Журналист напомнил, что США уже предоставили ВСУ восемь HIMARS.