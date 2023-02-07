Спецоперация 07 февраля 2023, 13:10 США и НАТО призывают Украину захватить территории России — Шойгу Глава Минобороны РФ Шойгу: НАТО становится участником украинского конфликта Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Власти США и их союзники по НАТО намеренно затягивают боевые действия. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его процитировал ТАСС.

По мнению Шойгу, это выражается в поставках тяжелого вооружения от НАТО на баланс подразделений украинской армии, задействованных в боестолкновениях с союзными силами.

Реклама

Глава Минобороны России поделился мнением о роли Запада в спецоперации во время селекторного совещания в военном ведомстве. Оно прошло 7 февраля.

Реклама

«[США и их союзники по НАТО] открыто призывают Украину захватывать наши территории», — заявил Шойгу.

Также он отметил, что вышеуказанные действия стран — членов Альянса приводят к расширению числа государств — участников украинского конфликта. По мнению Шойгу, все это обострит обстановку в регионе и сделает ее опасной. Он предположил, что действия НАТО приведут непредсказуемому уровню эскалации в дальнейшем.