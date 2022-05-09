США допустили увеличение количества своих инструкторов на Украине

Американские власти готовы рассмотреть вопрос увеличения количества инструкторов для обучения украинских военных. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам пресс-секретаря, пока США не видят необходимости повышать число своих инструкторов на Украине. Сейчас количество американских военных является достаточным.

«Не только национальная гвардия Флориды участвует в оказании помощи в этом деле. Вы видели, что Канада также проводит обучение. Мы верим, что сейчас у нас все в порядке с этим. Если нам нужно будет изменить число или добавить людей для проведения обучения, мы, конечно, будем готовы рассмотреть этот вопрос», — сказал Кирби.

Так он ответил на просьбу журналиста оценить процесс обучения украинских солдат. Как уточнил пресс-секретарь Пентагона, инструкторы США начали обучать бойцов ВСУ обслуживанию американских гаубиц.

«Мы обучили на гаубицах более 300 украинских артиллеристов. И еще больше 50 проходят эту подготовку сейчас», — процитировали Кирби «Известия».

Пресс-секретарь подчеркнул, что курсы будут длиться в течение двух недель.