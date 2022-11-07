США допустили переговоры по Украине в случае взятия Херсона | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 13:37 США допустили переговоры по Украине в случае взятия Херсона La Repubblica: США и НАТО начнут переговоры по Украине в случае взятия ВСУ Херсона РИА "Новости"

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США и НАТО начнут переговоры по урергулированию ситуации на Украине в случае взятия ВСУ Херсона. Об этом написало издание La Repubblica.

По данным источника, американское правительство считает столицу Херсонской области важным объектом в дипломатическом и стратегическом планах. Для этой задачи США передадут украинским военным большую партию ракет для систем противовоздушной обороны ради борьбы с беспилотниками.

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По мнению властей США, переход Херсона под контроль Украины способен полностью поменять баланс сил в конфликте. В этом случае администрация Владимира Зеленского получит возможность приступить к переговорам с Россией с позиции силы.

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Кроме того, Белый дом серьезно рассматривает подобный вариант развития событий, опасаясь при этом ядерного удара и развития отношений с Китаем со стороны России.

Сербский президент Александр Вучич также предположил, что боестолкновения на Херсонском направлении станут решающими в украинском конфликте. Он предрек Европе трудный предстоящий зимний период, отметив, что следующий будет еще тяжелее, писал RT.