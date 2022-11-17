17 ноября 2022, 22:06
США боятся прямого столкновения НАТО с Россией. Их устраивает нынешний масштаб конфликта на Украине
Военный аналитик Онуфриенко: подготовка наступления ВСУ на левобережье Днепра абсурдна
Возможный план по подготовке наступления ВСУ на левобережье Днепра через Кинбурнскую косу нереалистичен. Такое мнение для «360» выразил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он оценил последние новости о ходе спецоперации на Украине и дал прогноз по ситуации в зоне СВО.
Далее — его прямая речь.
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Оркестранты «Вагнера» продавливают оборону противника
На всех украинских фронтах, исключая те, которые разделены Днепром, продолжаются тяжелейшие бои местного значения. В Херсонской области все ограничивается обстрелами и переброску освободившихся частей на другие направления. Через Днепропетровск проследовала крупная группировка войск хунты — более 80 единиц техники и 1500 человек личного состава. На востоке Слобожанщины продолжаются второй месяц безуспешные попытки противника пробиться к трассе Сватово-Кременная. Наиболее упорные попытки наступления проводятся в районе Стельмаховки и Восточной Макеевки, чуть южнее в районе Красного Лимана противник перешел к обороне.
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Тяжелые бои идут в Белоголовые, которая расположена на берегу Северского Донца восточнее Серебрянки. Перебросив подкрепление из Северска, противник сумел выдавить наши части с ранее занятых окраин Белогоровки. А вот южнее, уже в городской черте Бахмута, который скоро станет Артемовском, дела вооруженных сил хунты куда хуже. Инженерные подразделения противника сейчас активно оборудуют огневые позиции и опорные пункты на крышах зданий уже непосредственно в городской черте. А оркестранты «Вагнера» ведут бои в самом городе, на северо-востоке, востоке и юго-востоке.
Продолжаются бои за Клещеевку, расположенную западнее трассы на Горловку, и в Опытном. При этом похожая ситуация складывается и в Соледаре после ликвидации противника в бахмутском южном пригороде Соледара. Казаки и оркестранты «Вагнера» потихоньку продавливают оборону противника. В результате вооруженные силы хунты взорвали мост северо-западнее Соледара, что объективно подчеркивает успехи наших войск на этом направлении. Южнее после освобождения Майорска (северо-западная окраина Горловки) наши войска вышли непосредственно на рубежи Торецкого укрепрайона.
Нереалистичный план ВСУ
На Запорожском фронте противник продолжает накапливать резервы в районе Орехово, лелея надежду до конца месяца перейти в решительное наступление на Мелитополь и Бердянск. Ходят слухи и о подготовке наступления на левобережье Днепра через Кинбурнскую косу. Здесь достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в абсурдности подобных теорий. Во-первых, у хунты нет достаточного количества плавсредств, чтобы перебросить на Кинбурнскую косу из Очакова сотни единиц бронетехники, не говоря уже о том, что нужно перебросить под огнем многотысячную группировку, которая в дальнейшем должна пройти по самой косе, простреливаемой насквозь, и через узкое горло перейти на левобережье, чтобы, поставив фланг, повернуть на север и начать зачистку левобережья Днепра в районе Орешек, Каховки и так далее. Нереалистичный план.
США боятся прямого столкновения НАТО с Россией
Новая волна ракетных ударов сегодня наносится по инфраструктуре противника. Прилеты уже подтверждает местная администрация в Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и других областей. В Днепропетровске поражены мощности «Южмаша» [украинское предприятие по производству ракетно-космической техники], уничтожено производство завода «Искра». Нанесен удар по Павлограду, где производилось топливо для ракет. Ну и председатель ДТЭК сообщает дословно: «Мы сейчас говорим не о плановых отключениях, а о плановых включениях. И, к сожалению, количество часов, в которые будут эти включения, два-три часа в сутки максимум».
Ну, что касается обстрела ракетами хунты территории НАТО, уничтожившего двух поляков и трактор с прицепом, то реакция оголтелых русофобов была вполне ожидаема. Самое существенное другое — то, что окрик прозвучал из Белого дома. Выступление пока еще президента [Джо] Байдена, осекшего личного клоуна-президента и польско-прибалтийских подпевал, однозначно доказывают, что США боятся прямого столкновения НАТО с Россией. Ну, в общем-то их полностью устраивает нынешний масштаб конфликта.
ВСУ
Джо Байден
Отношения России и Украины
Специальная военная операция РФ на Украине
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