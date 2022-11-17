Эксклюзив 17 ноября 2022, 22:06 США боятся прямого столкновения НАТО с Россией. Их устраивает нынешний масштаб конфликта на Украине Военный аналитик Онуфриенко: подготовка наступления ВСУ на левобережье Днепра абсурдна Pxhere

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Возможный план по подготовке наступления ВСУ на левобережье Днепра через Кинбурнскую косу нереалистичен. Такое мнение для «360» выразил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он оценил последние новости о ходе спецоперации на Украине и дал прогноз по ситуации в зоне СВО.

Далее — его прямая речь.

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Оркестранты «Вагнера» продавливают оборону противника

На всех украинских фронтах, исключая те, которые разделены Днепром, продолжаются тяжелейшие бои местного значения. В Херсонской области все ограничивается обстрелами и переброску освободившихся частей на другие направления. Через Днепропетровск проследовала крупная группировка войск хунты — более 80 единиц техники и 1500 человек личного состава. На востоке Слобожанщины продолжаются второй месяц безуспешные попытки противника пробиться к трассе Сватово-Кременная. Наиболее упорные попытки наступления проводятся в районе Стельмаховки и Восточной Макеевки, чуть южнее в районе Красного Лимана противник перешел к обороне.

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Тяжелые бои идут в Белоголовые, которая расположена на берегу Северского Донца восточнее Серебрянки. Перебросив подкрепление из Северска, противник сумел выдавить наши части с ранее занятых окраин Белогоровки. А вот южнее, уже в городской черте Бахмута, который скоро станет Артемовском, дела вооруженных сил хунты куда хуже. Инженерные подразделения противника сейчас активно оборудуют огневые позиции и опорные пункты на крышах зданий уже непосредственно в городской черте. А оркестранты «Вагнера» ведут бои в самом городе, на северо-востоке, востоке и юго-востоке.

Продолжаются бои за Клещеевку, расположенную западнее трассы на Горловку, и в Опытном. При этом похожая ситуация складывается и в Соледаре после ликвидации противника в бахмутском южном пригороде Соледара. Казаки и оркестранты «Вагнера» потихоньку продавливают оборону противника. В результате вооруженные силы хунты взорвали мост северо-западнее Соледара, что объективно подчеркивает успехи наших войск на этом направлении. Южнее после освобождения Майорска (северо-западная окраина Горловки) наши войска вышли непосредственно на рубежи Торецкого укрепрайона.

Нереалистичный план ВСУ

На Запорожском фронте противник продолжает накапливать резервы в районе Орехово, лелея надежду до конца месяца перейти в решительное наступление на Мелитополь и Бердянск. Ходят слухи и о подготовке наступления на левобережье Днепра через Кинбурнскую косу. Здесь достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в абсурдности подобных теорий. Во-первых, у хунты нет достаточного количества плавсредств, чтобы перебросить на Кинбурнскую косу из Очакова сотни единиц бронетехники, не говоря уже о том, что нужно перебросить под огнем многотысячную группировку, которая в дальнейшем должна пройти по самой косе, простреливаемой насквозь, и через узкое горло перейти на левобережье, чтобы, поставив фланг, повернуть на север и начать зачистку левобережья Днепра в районе Орешек, Каховки и так далее. Нереалистичный план.

США боятся прямого столкновения НАТО с Россией

Новая волна ракетных ударов сегодня наносится по инфраструктуре противника. Прилеты уже подтверждает местная администрация в Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и других областей. В Днепропетровске поражены мощности «Южмаша» [украинское предприятие по производству ракетно-космической техники], уничтожено производство завода «Искра». Нанесен удар по Павлограду, где производилось топливо для ракет. Ну и председатель ДТЭК сообщает дословно: «Мы сейчас говорим не о плановых отключениях, а о плановых включениях. И, к сожалению, количество часов, в которые будут эти включения, два-три часа в сутки максимум».

Ну, что касается обстрела ракетами хунты территории НАТО, уничтожившего двух поляков и трактор с прицепом, то реакция оголтелых русофобов была вполне ожидаема. Самое существенное другое — то, что окрик прозвучал из Белого дома. Выступление пока еще президента [Джо] Байдена, осекшего личного клоуна-президента и польско-прибалтийских подпевал, однозначно доказывают, что США боятся прямого столкновения НАТО с Россией. Ну, в общем-то их полностью устраивает нынешний масштаб конфликта.