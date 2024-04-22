Спецоперация 22 апреля 2024, 07:52 Сроки завершения украинского конфликта оценили в США Риттер: конфликт на Украине вряд ли продолжится после 2024 года

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Конфликт на Украине завершится в 2024 году поражением ВСУ. Об этом в эфире YouТube-канала Dialogue Works сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Думаю, что после 2024 года боевые действия уже не будут продолжаться. Происходящий коллапс является финальной стадией смерти Украины», — отметил он.

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Риттер добавил, что если бы власти Украины пошли на заключение Стамбульского соглашения, то смогли бы избежать поражения.

«Прямо сейчас мы видим коллапс по всей линии фронта. У ВСУ нет артиллерии, нет противовоздушной обороны, нет бригад, которые можно бросить в бой», — добавил бывший разведчик.

Член Совета по правам человека Александр Ионов заявлял, что в 2024 году в зоне специальной операции произойдет резкое обострение из-за планов ВСУ провести новое контрнаступление с применением западных средств поражения.