Спецоперация 20 декабря 2023, 07:16 Сроки обрушения фронта ВСУ спрогнозировали в Запорожье Балицкий: организованное сопротивление ВСУ может закончиться весной 2024 года РИА «Новости»

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Украина не сможет оказывать организованное сопротивление на поле боя весной 2024 года. Таким прогнозам в беседе с РИА «Новости» поделился глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, уже стало понятно, что украинская армия, как и сама страна в целом, не состоялось.

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«Сильно просел потенциал в наступлении. Отсутствуют хорошая подготовка и достаточное количество снарядов», — отметил глава региона.

Балицкий отметил, что на сегодняшний день националистических батальонов в составе ВСУ почти не осталось.

«Армия состоит из пацанов, какой-то шпаны или дедушек. У них огромные потери из-за неумения пользоваться военной техникой», — добавил он.

Ранее командующий сухопутными войска ВСУ Александр Сырский заявил о сложном положении украинских подразделений на Харьковском направлении. По его словам, ВСУ сражаются в условиях дефицита личного состава.