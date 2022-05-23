Средства ПВО России перехватили две «Точки-У» в Херсонской области

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25, а также 13 беспилотников. В частности, две ракеты «Точка-У», один Bayraktar, восемь снарядов РСЗО «Смерч». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины, в том числе два — в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области», — сказал он.

Над населенным пунктом Томина Балка в Херсонской области ВС РФ перехватили две украинские баллистические ракеты «Точка-У». По его словам, также российские военные сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Александровка, Мирное Херсонской области, Юнокоммунарск в ДНР, Синичино, Хотомля, Петровское, Терны в Харьковской области. В том числе один Bayraktar TB2 в районе Лозовая под Харьковом.

Кроме того, в районах населенных пунктов Топольское, Изюм, Бикино, Семеновка в Харьковской области российские военнослужащие сбили восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».