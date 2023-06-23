Важное 23 июня 2023, 14:26 Средства ПВО перехватили 15 американских реактивных снарядов и авиабомб за сутки Минобороны России: ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомб JDAM РИА «Новости»

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Российские системы ПВО за сутки перехватили в зоне проведения спецоперации 15 реактивных снарядов и бомб американского производства. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины применили реактивные системы залпового огня HIMARS и авиабомбы JDAM, в общей сложности системы ПВО сбили 15 этих боеприпасов за сутки. Кроме того, перехватили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 11 дронов. БПЛА засекли у населенных пунктов Спорное, Красная Поляна и Липовое ДНР, Копани и Акимовка Запорожской области.

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Всего с начала спецоперации российские войска вывели из строя 4751 украинский беспилотник, 444 самолета, 240 вертолетов, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня и тысячи единиц другой техники.

Высокоточным оружием ударили по местам хранения импортного ракетного вооружения. На территории ДНР поразили военный склад.