Спецоперация 13 марта 2023, 14:44 Средства ПВО перехватили 12 ракет HIMARS в зоне спецоперации Минобороны сообщило о 12 сбитых снарядах HIMARS и противорадиолокационной ракете HARM ВСУ U.S. Department of Defense

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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационной ракеты HARM, выпущенных украинскими боевиками. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что также за сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников, принадлежащих войскам противника.

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Украинские военные запустили дроны по селам Нововодяное, Новоалександровка и Новокраснянка, а также по городу Сватово в Луганской Народной Республике, поселку Владимировка и селу Егоровка в Донецкой Народной Республике, городу Васильевка в Запорожской области, селам Новая Збурьевка и Константиновка Херсонской области.

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Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли