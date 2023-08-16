Спецоперация 16 августа 2023, 09:56 Среди солдат ВСУ резко возросли потери на Купянском направлении Марочко: на Купянском направлении зафиксировали рост безвозвратных потерь ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Каждый день ВСУ начали терять все больше солдат на Купянском направлении. Причиной этому стали тщетные контратаки украинских подразделений. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины», — констатировал Марочко.

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По его словам, после увеличения безуспешных контратак ВСУ на этом участке фронта в украинских подразделениях зафиксировали резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь.

«Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%», — сообщил Марочко.

На статистику смертности среди украинских военных также стала влиять слабая подготовка и отсутствие боевого опыта личного состава из мобилизованных.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что ВСУ начали применять тактику живого щита под Купянском в Харьковской области. Так украинское командование планирует замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения.