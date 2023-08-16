16 августа 2023, 09:56
Среди солдат ВСУ резко возросли потери на Купянском направлении
Марочко: на Купянском направлении зафиксировали рост безвозвратных потерь ВСУ
Каждый день ВСУ начали терять все больше солдат на Купянском направлении. Причиной этому стали тщетные контратаки украинских подразделений. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины», — констатировал Марочко.
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По его словам, после увеличения безуспешных контратак ВСУ на этом участке фронта в украинских подразделениях зафиксировали резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь.
«Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%», — сообщил Марочко.
На статистику смертности среди украинских военных также стала влиять слабая подготовка и отсутствие боевого опыта личного состава из мобилизованных.
Ранее Андрей Марочко сообщал, что ВСУ начали применять тактику живого щита под Купянском в Харьковской области. Так украинское командование планирует замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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