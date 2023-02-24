Спецоперация 24 февраля 2023, 08:07 «Сразу тепло на душе». Родные мобилизованных из Поволжья смогли пообщаться с ними по телемосту ЦВО устроил телемост для родственников военнослужащих из Поволжья

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Центральный военный округ организовал телемост из зоны спецоперации для родственников мобилизованных из Самарской и Ульяновской областей. Кадры прямого эфира показало Минобороны России.

Родные передали военнослужащим слова поддержки. На видео попал, в частности, фрагмент, где жена, еле сдерживая слезы радости, спрашивает мобилизованного, все ли у него в порядке, а тот бодро отвечает: «Все хорошо, не переживай».

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«Рад, что попал на этот телемост. Сразу стало так тепло на душе, комфортно. Понимаешь, что тебя дом ждут», — поделился один из мобилизованных.

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Участники спецоперации заверили, что всем обеспечены и что победа будет за российской армией.

На мероприятии присутствовали руководители Самарской и Ульяновской областей, военком Самарской области полковник Алексей Вдович, представители общевойсковой армии Центрального военного округа. Они поблагодарили мобилизованных и их близких за терпение и мужество и напомнили, что всегда на связи и готовы помочь со всем необходимым.

Накануне 23 Февраля телемост с участниками СВО устроили и в Подмосковье. Военнослужащих поздравил губернатор Андрей Воробьев.