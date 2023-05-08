Спецоперация 08 мая 2023, 00:05 Сражения в Артемовске истощили боевой потенциал «вагнеровцев» — Пригожин Бизнесмен Пригожин: за 7 месяцев в Артемовске ЧВК «Вагнер» утратила боевой потенциал РИА «Новости»

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Операция «Бахмутская мясорубка» продолжается уже семь месяцев. За это время бойцы ЧВК «Вагнер» утратили свой боевой потенциал. Об этом заявил глава и основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Его ответы на самые частые вопросы о ситуации в Артемовске опубликовала пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

«Вагнеровцы» сражаются в зоне СВО почти 400 дней, рассказал Пригожин. По его словам, к сегодняшнему дню боевой потенциал утрачен. Несмотря на это, бойцы справились с задачей перемалывания противника в ходе операции «Бахмутская мясорубка» (Бахмут — украинское название Артемовска — прим. ред.).

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Несколько дней назад Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» оставит город 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка «Ахмат» готовы занять место «вагнеровцев». При этом сегодня, 7 мая, стало известно, что подразделения «Вагнер» получат боеприпасы и вооружение.