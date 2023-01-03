Спецоперация 03 января 2023, 13:30 Сражение за Кременную назвали «битвой за Артемовск наоборот» The New York Times нашла сходство между боями за Кременную и Артемовск РИА «Новости»

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Американские аналитики увидели сходство в наступлении украинских боевиков на населенный пункт Кременная с боями ВС РФ за Артемовск. Об этом написала газета The New York Times.

Военные эксперты США спрогнозировали, что украинская армия не сумеет вернуть Кременную под свой контроль. Также они заметили, что у российских военных долгое время не получается освободить от националистов Артемовск.

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«ВСУ не смогут вновь захватить Кременную под свой контроль. Но если у них даже и получится это, то лишь ценой огромных потерь», — сказано в статье.

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Авторы материала отметили, что для Украины Кременная является важным населенным пунктом, после которого откроется путь на важнейшие промышленные центры Донбасса — Лисичанск и Северодонецк, которые в настоящий момент находятся под контролем ВС РФ.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинское командование в конце декабря перебросило под Артемовск дополнительные резервы, чтобы удержать город, писал RT.

По его словам, националисты оборудуют огневые позиции в жилых домах, прикрываясь мирными людьми.