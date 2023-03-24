Спецоперация 24 марта 2023, 16:24 Сражение крымских бойцов с украинскими диверсантами у Херсона попало на видео РВ: Крымские бойцы отразили атаку высадившихся у Херсона диверсантов ВСУ Telegram

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Сражения российских военнослужащих против украинской армии проходят в районе островов, распложенных недалеко от оккупированного Херсона. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» поделился кадрами с места события.

Видео сражения крымских бойцов против диверсантов ВСУ возле Херсона оказалось в распоряжении военкоров. На запись попали фрагменты корректировки огня по украинским боевикам в частном секторе. Военнослужащие России берут верх над противником, который высадился на острове.

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«Очередная спецгруппа ВСУ приплыла и высадилась с лодок и зашла в дома, за ними следили наши разведчики, а затем навели артиллерию, назад уплыла лишь одна лодка с выжившими», — указано в публикации.

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Российские разведчики круглыми сутками ведут наблюдение. Они фиксируют каждое движение киевского дивизионного подразделения. По месту сосредоточения украинских боевиков наносятся точные удары.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 380 украинских солдат на Донецком направлении за сутки. Кроме того, российские военнослужащие лишили бойцов ВСУ артиллерийских орудий, боевых машин и спецтехники.