Способность Украины выплачивать долги по кредитам поставили под сомнение в Европарламенте

Французский европарламентарий Тьерри Мариани обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, будет ли способна Украина выплачивать долги по кредитам, которые выдают ей западные страны. Об этом написал RT.

«Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?» — задался вопросом Мариани.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выделить на восстановление Украины в виде кредита девять миллиардов евро. Однако, по словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, помощь Украине следует предоставлять «скорее в виде грантов, нежели кредитов».

Марани предложил скорректировать этот вопрос, а также уточнить финансовые потребности страны.