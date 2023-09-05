Спецоперация 05 сентября 2023, 18:06 Сплоченность российской армии против ВСУ восхитила китайского журналиста Sohu: ВС России поражают численностью и сплоченностью РИА «Новости»

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Численность российской армии и ее сплоченность в противостоянии Вооруженным силам Украины поразительны. Таким мнением поделился обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в видеорепортаже для газеты Sohu.

Киевский режим бросил все силы на Запорожское направление, однако Россия только укрепила свои позиции в этой зоне ответственности и ее войска продолжают уничтожать технику ВСУ, отметил Ши Хонг. По его словам, российская армия также укрепилась на Купянском и Донецком направлениях.

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«Скорость набора в Вооруженные силы России поразительна», — подчеркнул обозреватель.

Сегодня российские силы успешно отразили три атаки штурмовиков ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР, сообщил RT.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла более 66 тысяч бойцов с начала контрнаступления.