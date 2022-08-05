Российские военные обезвредили «спящую ячейку» диверсантов из украинской территориальной обороны. Операция прошла в Херсоне, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника силовых структур РФ.

«В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих <…> была вскрыта работа „спящей ячейки“ территориальной обороны», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что украинские диверсанты дислоцировались в Херсоне. Всего российские бойцы выявили 16 членов группы. Они установили паспортные данные украинцев, а также выяснили их места проживания. У диверсантов забрали автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины, ружья и штык-ножи. Еще у них нашли списки личного состава теробороны и учебно-методические пособия по проведению диверсий.

«Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов — в одном из турагентств», — отметил сотрудник силовых структур.

По его словам, бойцы теробороны должны были не пропустить российских военнослужащих на городские объекты.