Расширить зону проведения спецоперации на юг, чтобы освободить Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков предложил в беседе с РИА «Новости» председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков», — сказал спикер крымского парламента.

Он назвал эти города русскими и объяснил, что им не место в «нацистской Украине».

Во вторник союзные войска России и Донбасса взяли под контроль поселок Новолуганское в Донецкой Народной Республике. Территорию Луганской Народной Республики освободили в начале июля. В Минобороны РФ заявили, что привлекли к проведению спецоперации только часть армии.