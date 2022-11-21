Спецоперация 21 ноября 2022, 19:11 Спикер Молодежной палаты Арзамаса Далекин отправился на спецоперацию добровольцем

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Спикер арзамасской Молодежной палаты Владислав Далекин подписал военный контракт. Он отправится в качестве добровольца на специальную операцию. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания Нижегородской области.

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Далекин заявил, что отправился в зону СВО для того, чтобы защитить своих родных и близких. Перед отправкой он встретился с председателем Заксобрания Нижегородской области Евгением Люлиным, который дал бойцу свое напутствие.

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