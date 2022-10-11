Спикер Госдумы сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном | 360°

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Спикер Госдумы сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном

Спикер Госдумы Володин заявил, что Зеленский похож на Усаму бен Ладена

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Киевский режим стал террористическим, а с террористами не договариваются. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сравнил президента Украины Владимира Зеленского с основателем «Аль-Каиды»*, а Запад — со спонсором международного терроризма.

«Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. <…> В связи с этим хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — объявил он.

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Спикер Госдумы напомнил о преступлениях украинских военных, а именно — обстрелах Запорожской и Курской АЭС, убийствах общественных деятелей и диверсии на Крымском мосту через Керченский пролив.

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Народ Украины он назвал заложником нацистской политики Владимира Зеленского, самого президента сравнил с Усамой бен Ладеном, который основал «Аль-Каиду»*, и другими международными террористами. Западных политиков Вячеслав Володин обвинил в спонсировании терроризма, раз они поддерживают президента Украины.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.

Владимир Зеленский

Терроризм

Госдума РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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