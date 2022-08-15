Спецслужбы задержали работавшего на ВСУ наводчика в Херсонской области

Сотрудники спецслужб задержали жителя Херсонской области. Мужчина признался в том, что передавал ВСУ данные о перемещении российских военных и колонн техники. Кроме того, он был наводчиком.

О задержании мужчины сообщил ТАСС. Агентство также опубликовало видео с его допросом.

«Если что-то попадалось, отправлял им в сообщениях по сигналу. [В сообщениях] было количество машин. Если с горючим, то бензовозов, если КамАЗы, то КамАЗы. Скидывал время примерное, во сколько прошла колонна, и количество техники», — рассказал задержанный.

По его словам, он также сфотографировал вышку радиосвязи и передал данные ВСУ.

«Месяца через полтора в нее прилетела ракета», — добавил мужчина, признавшись, что работал наводчиком.

Ранее стало известно о задержании в Херсоне диверсанта, который разбрасывал мины типа «Лепесток» и вражеские маячки для наводки ударов тяжелой артиллерии по гражданским объектам. По данным RT, выявить диверсанта помогла его жена, которая рассказала, что ее супруг получает и выполняет антироссийские указания.