Спецслужбы Украины запрашивали у экс-главы ЗАЭС, выдержит ли станция затопление | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 12:10 Поделиться Telegram

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Viber Спецслужбы Украины запрашивали у экс-главы ЗАЭС, выдержит ли станция затопление Член совета ВГА Запорожья Рогов: СБУ рассматривает вариант затопления ЗАЭС РИА «Новости»

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Экс-директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал украинским спецслужбам данные, выдержит ли станция затопление. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в эфире Первого канала.

«Совершенно верно. Был прямой вопрос. Мурашов сам это признал во время допроса», — сказал он, отвечая на вопрос, запрашивала ли служба безопасности Украины соответствующую информацию у экс-директора АЭС.

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Сообщалось также, что в СБУ хотели получить от Мурашова секретные данные о работе станции на случай прорыва, разрушения или неконтролируемого сброса воды Днепровской ГЭС в городе Запорожье. Украина рассматривает этот вариант как способ подтопления территории ЗАЭС,

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Ранее экс-директор АЭС Мурашов признался в том, что передавал информацию о ситуации на ЗАЭС украинским спецслужбам. Он осознавал, что это может привести к катастрофическим последствиям. Он обвинен в дискредитации органов власти России и выдворен на подконтрольную Украине территорию Запорожской области.

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