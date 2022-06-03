Спецслужбы Украины похитили дочь замкомандира подразделения ДНР

Дочь замкомандира одного из подразделений ДНР Владимир Демченко похитили. По его словам, это сделали сотрудники Службы безопасности Украины и теперь принуждают ее к сотрудничеству.

Демченко уточнил, что пытался дозвониться до дочери 16 апреля, но не смог. Потом ему пришла СМС следующего содержания: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь», написало РИА «Новости».

«Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: „Мы представляем силы специальных операций“», — сообщил замкомандира.

Разговор, по его оценке, длился около 20 минут. Все это время, по словам Демченко, сотрудники спецслужб Украины пытались склонить его к сотрудничеству.

Он отметил, что сам был в плену, у него есть возможность проверить данные по СИЗО и ИВС. Там его дочери нет, у СБУ — тоже.

«Где она находится, я не имею понятия», — добавил он.

По факту случившегося Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело о захвате заложников. Максимальная санкция по этой статье составляет 15 лет лишения свободы, сообщила «Газета.ru»