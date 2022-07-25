Спецслужбы России раскрыли деятельность агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве РФ.

Агенты работали на территории Кинбурнского полуострова и в акватории Днепровского лимана.

«Члены сети обеспечивали прием, размещение, переправку диверсионных подразделений Вооруженных сил Украины, готовили серию террористических актов на объектах Минобороны РФ и гражданской критической инфраструктуры Херсонской области», — заявил источник «Известий».

По его словам, по состоянию на 25 июля удалось задержать всех членов сети. Они уже участвуют в допросах, на которых передают важные признательные показания. Источник «Известий» отметил, что задержанные активно сотрудничают с российскими спецслужбами.

Ранее в Херсонской области ликвидировали два десантных катера, на борту которых была группа украинских диверсантов. Они пытались высадиться на берег, но были уничтожены огнем со стороны ВС России.