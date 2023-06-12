Спецоперация 12 июня 2023, 10:22 Спецподразделение «Ахмат» подготовило и отправило в зону СВО десятки тысяч добровольцев Командир «Ахмата» Алаудинов: подразделение отправило в зону СВО десятки тысяч добровольцев РИА «Новости»

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат» уравняет подразделения и российские вооруженные силы с точки зрения помощи бойцам и их семьям. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Алаудинов сообщил, что «Ахмат» за год и три месяца подготовил и отправил в зону СВО десятки тысяч военных.

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«Эти добровольцы приходили на фронт и непосредственно сражались плечом к плечу с другими подразделениями, которые доблестно защищают наше Отечество против сатанизма и терроризма», — подчеркнул он.

Командир отметил, что подразделения на своем уровне имели льготы, но не было «общей урегулированности социального пакета». Подписание контракта позволит уравнять его для бойцов, обеспечить помощь их семьям.

Ранее штурмовые подразделения из Чечни серьезно потеснили ВСУ в Марьинке. Украинские военные также попытались прорваться в ДНР, но потерпели неудачу. В начале июня российские силы освободили Марьинку в республике примерно на 70%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что направит дополнительные полки в зону спецоперации. В боях с ВСУ уже участвуют свыше шести тысяч чеченских бойцов. Кадыров также заявил о готовности «Ахмата» освободить Польшу и Германию.