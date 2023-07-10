Спецоперация 10 июля 2023, 04:44 Спецотряд ВСУ пытался прорваться к российским позициям на Запорожском направлении «РВ»: ВСУ пытались атаковать российские позиции в районе Пятихаток и Жеребянок в Запорожье РИА «Новости»

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Украинские военные спецотрядом попытались атаковать российские позиции в районе Пятихаток и Жеребянок в Васильевском районе на Запорожском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Сообщается, что противники после двухсуточного затишья пытались атаковать полосу обороны.

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«Нашей разведкой было обнаружено движение спецгруппы ВСУ — более 30 боевиков, по ним нанесено огневое поражение, ликвидировано и ранены до 10, оставшиеся ретировались», — сказано в сообщении.

Уточняется, что украинские военные не оставляют попыток перегруппироваться, также проводится разведка боем. ВСУ готовят возобновление масштабных наступлений на направлении Пятихатки-Жеребянки.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные отразили две разведки боем украинских частей в районах Марфополя и Работина в Запорожье. А в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области российские бойцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.