Спецоперация 30 августа 2023, 10:20 Спецоперацию назвали решительным ответом на агрессию НАТО против России Нарышкин: спецоперация на Украине стала ответом на агрессию НАТО против России РИА «Новости»

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Спецоперация на Украине — ответ на агрессию НАТО против России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его процитировал RT.

«Специальная военная операция на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны», — сказал глава СВР на открытии выставки в Доме РИО, посвященной агрессии Североатлантического альянса против Югославии.

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Президент России Владимир Путин отмечал, что страны НАТО, в особенности США, пытаются расширить влияние в Азиатско-Тихоокеанском и Сахаро-Сахельском регионах, а также в Восточной Европе. Глава государства назвал эгоистические и неоколониальные действия Запада причиной вызовов безопасности в мире.

Ранее автор статьи Global Times Сун Чжунпин предупредил о последствиях прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, если США и альянс начнут напрямую участвовать в боевых действиях, в Европе может развернуться масштабная война.