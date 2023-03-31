Важное 31 марта 2023, 13:10 Спецоперацию назвали единственным средством достижения целей России Пресс-секретарь Песков: только СВО поможет России добиться своих целей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на призывы возобновить переговоры. Только так страна сможет достичь поставленных перед ней целей, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на заявления белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщил ТАСС.

«В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается СВО, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной», — сказал официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков подтвердил, что в администрации президента слышали призыв Александра Лукашенко объявить перемирие и сесть с киевским режимом за стол переговоров. Эту тему подробнее обсудят на следующей неделе на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Пресс-секретарь также отказался сравнивать мирный план урегулирования конфликта Китая и идеи Белоруссии. Он назвал это неуместным.

Александр Лукашенко выступил с посланием Национальному собранию и народу, в котором обвинил Запад в использовании Минских соглашений для прикрытия милитаризации Украины, предупредил о риске эскалации конфликта и начала третьей мировой войны.