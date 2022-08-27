Спецоперация вступила в решающую стадию

Мнения некоторых аналитиков о том, что спецоперация на Украине замедлилась, ошибочны. Сводки свидетельствуют о том, что операция, напротив, вступает в решающую стадию, рассказал «360» политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его речь.

На мой взгляд, сегодня был чрезвычайно интересный брифинг Минобороны, и сводки говорят о том, что мнение аналитиков о якобы замедлении спецоперации несколько неполноценны, ошибочны. Судя по тому, что читаю и вижу, поражение украинских войск происходит в еще больших масштабах. Особо я бы отметил боестолкновение на Харьковском направлении, в районе Краснополья, где союзные войска уничтожили более 200 военнослужащих. Также в поселке Дергачи Харьковской области уничтожено более 100 националистов.

Работа на страх

Нет видимого контрнаступления, идет массовое уничтожение военных объектов, живой силы. Это работает на страх. Необязательно каждый день куда-то наступать — достаточно, чтобы хорошо работала разведка, достаточно просто уничтожать на расстоянии огромное количество живой силы противника. Была совершена попытка прорыва в районе Лозового Херсонской области украинскими войсками через реку Ингулец. Они были обнаружены, уничтожена масса боевой техники и более 130 человек.

Видимо, Украина все пытается доказать Западу, что готовит контрнаступление на юг, Херсонскую область, но никак не получается: то десантники им на пути встречаются, то чеченский спецназ, то еще кто — им кто-то вечно мешает.

Украина проигрывает, это очевидно. Им надо было послушать мнение русских командующих. которые говорили: сдавайтесь, иначе пощады не будет. Сейчас уже и сдаваться нет смысла. Если наши бойцы видят, что перед ними неподготовленные резервисты, их жалеют, а нет — просто уничтожают.

Украина уже не государство

Уже Запад, США заявили открыто о своих целях: война до последнего украинца. Им не важна Украина, им важно максимально истощить Российскую Федерацию, но не получается. Сейчас все поставки США уничтожаются. Отправишь на три миллиарда — и это уничтожат. Мы же видим, что в районе Днепропетровска были уничтожены склады с ракетами HIMARS, уничтожаются американские гаубицы и самолеты повсеместно. Все идет по плану.

Украина уже не государство, с ней нужно что-то решать. Украинскому народу нужны новые правители, которые смогут привести остатки государства в нормальное состояние и мир с соседями.

Спецоперация не останавливается. Каждый день уничтожаются десятки складов и баз, масса командных пунктов по всем направлениям: Херсонскому, Харьковскому, в Донской области. Спецоперация вступила в решающую фазу. Якобы замедление говорит о том, что мы готовимся. К чему — покажет сентябрь.