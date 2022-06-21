Спецоперация встала на свои рельсы

После начала спецоперации на Украине эксперты стали активно давать прогнозы о сроках ее завершения. Сейчас боевые действия встали на свои рельсы, а жители страны немного успокоились. Об этом заявил лидер запорожского ополчения, командир подразделения «Троя» в ДНР Владимир Новиков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Прогнозы политологов

Все прогнозы были сгенерированы не военными. Громкие заявления делали политологи. Кто-то говорил о трех днях, кто-то — о пяти днях, а кто-то — о месяце. Это было надумано и наговорено людьми, которые к боевым действиям вообще не имеют никакого отношения.

Сейчас наконец-то вот это психологическое перевозбуждение прошло. Боевые действия вошли в привычное русло, сделаны определенные выводы, внесены корректировки в тактику и стратегию.

Цель главкомом поставлена, а осталось только ее реализовать. Не нужно лезть и мешать военным советами, какие-то сроки назначать.

Вот этот эмоциональный выплеск и породил вот эти прогнозы, сроки и все остальное. Военные об этом ничего не заявляли. Военные делали свое дело, выполняли поставленные задачи, а весь информационный шум был просто эмоциональным. Спецоперация идет своим путем. Все вышло на свои рельсы спокойствия.

Изменения в сознании людей

Патриотичные люди тоже немного успокоились, научились анализировать, воспринимать информацию. Они уже другими глазами смотрят на боевые действия. Нужно признать, что такого масштаба боевых действий, очевидцами которых мы являемся, не было давно. Преобладающая масса населения с таким столкнулась впервые. Для них это своеобразный психологический шок. Это такой серьезный инфоповод, событие, которое отодвинуло все. Абсолютно все ушло на второй план. В совокупности с санкциями это стало нашей жизнью.

Источник фото: РИА «Новости»

Люди начинают иными глазами на все смотреть, с более холодным расчетом. Уже даже в комментариях пишут более здравые вещи. Уже нет такого, что: «Давайте им накидаем и за два дня всех разнесем». Уже начинают мыслить военным мышлением, пытаются и наших военных понять, и увидеть в нашей тактике элементы стратегического планирования. Начинают понимать, почему мы туда не идем, а пошли сюда.

Я это очень хорошо отслеживаю по публикациям людей, по комментариям. Мне очень часто задавали вопрос, закончим ли мы за месяц. Я всем говорил, что нужно запрягаться минимум на шесть месяцев, а там — как пойдет. Сейчас мы столкнулись с очень массивным европейским противодействием. Чужими руками, но они явились на боевые действия. Санкционные моменты и поставки вооружения вносят коррективы в ход спецоперации.

Поставки оружия на Украину

Все, что они поставляют, образцы у нас уже есть. Они спохватились несвоевременно. Теперь у них один вариант — принять решение, либо они поддерживают боевые действия, либо нет. Здесь нужно просмотреть, какие неочевидные цели они преследуют. Если у них цель — война с Россией до последнего Украинца, тогда им нужно поставлять, помогать, готовить бойцов. Но те боеприпасы, которые образца СССР, уже заканчиваются.

Объективно, их уже практически нет в Европе, нечего собирать, поэтому перешли на якобы современное. Это все равно достаточно устаревшие образцы техники и вооружения

Javelin относятся к современным, но на этом можно список и закончить. Бронетранспортеры и те же гаубицы — это не последние образцы. Все это у нас уже есть и изучается.