Спецоперация дала России возможности для самоопределения в качестве одного из глобальных мировых центров, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин. По его мнению, сейчас настало время для возвращения страны к самой себе.

Дробинин добавил, что России нужно осознать себя в качестве исторического ядра самобытной цивилизации, крупнейшей евразийской и Евро-Тихоокеанской державы, а также одного из геополитических центров мира, сообщило РИА «Новости».

«Специальная операция дает для такого самоопределения широкие возможности», — подчеркнул дипломат в статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

Глава департамента отметил, что возвращение страны к самой себе невозможно без идейной мобилизации государства и общества. Она является необходимым условием результативной внешней политики.

«Без преувеличения можно сказать, что специальная операция стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене», — добавил Дробинин.

По его словам, России можно выйти за рамки парадигмы «дружественного поглощения», которую продвигали западные политики после 1992 года. Он подчеркнул, что возвращения к прежним отношениям со странами Северной Америки и Европы уже не будет, написал RT.