Проводимая Россией специальная операция на Украине полностью развенчала миф в СМИ, что якобы супероружие западных стран поможет ВСУ переломить ситуацию в боевых действиях. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник в ходе Московской конференции по международной безопасности, написало РИА «Новости».

«Миф о поставляемом Украины супероружии от западных стран, якобы способном коренным образом поменять ситуацию на фронте, оказался развеян специальной операцией», — заявил он.

Глава оборонного ведомства напомнил, что изначально шла речь о поставках ВСУ неких «уникальных» беспилотных летательных аппаратов и противотанковых комплексов Javelin. В последнее время активно идут поставки дальнобойных гаубиц и реактивных систем залпового огня HIMARS, написал RT.

«Однако и эти вооружения перемалываются в боях, они не оказали существенного влияния на ситуацию», — подчеркнул Шойгу.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за прошлые сутки ВС РФ уничтожили более 50 украинских боевиков под Артемовском.