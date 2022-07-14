Спецоперация России продолжится, несмотря на стремление США и их союзников «укрепить безопасность» Украины. Об этом заявил МИД России.

«Операция будет продолжена, несмотря на стремление США и их союзников „укрепить безопасность“ Украины», — процитировало ведомство РИА «Новости».

Российская сторона не раз заявляла, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели. В конце июня об этом на заседании Совбеза ООН сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Он напомнил, что ВС России сражаются за прекращение обстрелов Донбасса и за то, чтобы с территории Украины перестала исходить угроза для России, жителей юга и юго-восточных регионов.

Ранее пленный командир украинского нацбата признал, что Россия не по зубам Украине даже с учетом поступающего туда западного оружия. По его мнению, конфликт должен завершиться дипломатическим путем.

После окончания спецоперации у президента России Владимира Путина будет три пути: «начать военную кампанию», создать альтернативу ООН или заняться внутренней политикой страны, считает обозреватель американского издания The Hill Дэвид Лингельбах.