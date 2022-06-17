В ходе спецоперации подтвердились подозрения России о том, что США использовали Украину как базу для реализации своих военно-биологических программ, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване. Об этом написал ТАСС.

По словам Патрушева, доказательства уже собраны, но на постоянной основе продолжается фиксация «новых фактов преступного нарушения международных законов США и Украиной».

«Подобные проекты США требуют особого внимания цивилизованного мира, поскольку лишь американцы не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Уже проведена серьезная работа по правовому регулированию сотрудничества стран ОДКБ в реагировании на угрозы биологической безопасности. Нормативные правовые акты представили для утверждения в государствах в сентябре прошлого года.

Ранее в США признались в помощи 46 биологическим объектам на Украине за 20 лет.