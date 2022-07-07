Спецоперация на Украине стала логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на европейскую территорию республик бывшего СССР. Сейчас Россия находится на передних рубежах борьбы с концепцией колониального мира, которую навязывает коллективный Запад во главе со Штатами, говорится в публикации журнала «Военная мысль».

Издание отметило, что спецоперацию начали с целью освобождения ДНР и ЛНР, денацификации и демилитаризации Украины. Но помимо этого она стала реакцией на действия США и их партнеров по альянсу, написало РИА «Новости».

По оценке издания, гибридная война США против интересов России и ее союзников идет уже последние 10 лет. А чтобы развязать себе руки, США вышли из договора по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности.

В будущем американское руководство хочет добиться превосходства над РФ и получить возможность сдерживать КНР. Концепция США состоит в праве сильного казнить за неподчинение и миловать за лояльность, подчеркнул автор материала.