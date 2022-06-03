Бойцы украинских националистических батальонов не имеют никакой «долгоиграющей» идеологии, как это принято считать. Их роль — свора выдрессированных боевых псов на службе хозяина. Их жестокости противостоит гуманизм российского солдата, который исторически не привык вести себя с врагами подло и низко. Однако страны Запада никогда не оценят и не примут российского благородства — это просто не в их интересах, уверен политолог Сергей Расторгуев.

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Никакой идеологии у «Азова» нет

В батальоне «Азов»* используется классическая система подготовки сообществ сектантско-деструктивного типа, по системе, как в армии, «дед — дух». Есть неофиты, за которыми глаз да глаз, в случае чего. Более старшие по рангу обеспечивают им рукоприкладство или что страшнее — лишение жизни. Есть те, кто перешагнул лимит доверия и являются теми, кто способен устанавливать идеологические правила и вести за собой новичков.

Специфика феномена «Азовстали» состоит в том, что она доказала «сказки дедушек и бабушек», потому что на аргумент, что там действует запрещенный батальон с деструктивной идеологией, натыкаешься на крики: «Какие нацисты? Примите таблетки! Все это происки пропаганды!» Но на каждом втором пленном мы видим свастики, оккультные символы. Я понимаю, что кто-то может сделать это и по-дурости, но настолько ярко иллюстрировать! Это отсылает нас к анекдоту: «Я что, зря вас, сволочей, на „Титанике“ собирал?» И теперь мы видим, что все сказки наших дедушек и бабушек оказались абсолютной правдой.

Источник фото: соцсети

Но дело в том, что никакой долгоиграющей идеологии у «Азова» нет. Это выдрессированная стая бойцовых псов с очень широкой мотивацией на короткий период времени. Когда подпитка исчезла и их поставили на грань уничтожения, они решили сдаться, но на своих условиях. Но и тут они решили поиграть в «перемогу» и появились «замечательные» тезисы, что у нас есть команда художников, которые принудительно наносили эти татуировки прямо перед съемками.

Возникает интересная теория, что все это с точки зрения глобальной номенклатуры срежиссировано, чтобы показать «борьбу света и тьмы». Настолько хрестоматийно иллюстрировать то, о чем якобы говорят в «российской пропаганде», просто невозможно. У каждого второго такой рисунок.

«Русских солдат в Италии считали святыми»

Наши вежливые солдаты не опускаются до попрания норм гуманности. Ни для кого уже не является секретом, что наших солдат приковывали к «ежам» и сжигали заживо, лишали рук, ног, уродовали до неузнаваемости.

Но каким-то образом русский солдат на протяжении истории умудряется сохранять предел определенного гуманного отношения

Это вошло в историю еще со времен войн с Наполеоном, когда наша армия стояла в Италии. Там их считали святыми, потому что где это видано: солдаты расплачиваются за пирожные своими деньгами, не насилуют женщин, не убивают стариков, не избивают детей. Но, к сожалению, наша доброта играет нам не на руку, потому что наглеют и не беспокоятся, что можно сдаться в плен, а потом говорить про «тактическую эвакуацию», в комментариях издеваться над военными, что «даже тут мы выиграли».

Источник фото: соцсети

Песни не помогут

Сейчас стали появляться песни на украинском языке о победах над украинским нацистами, например, на «Азовстали». Однако писать большое количество подобных произведений бессмысленно, пока не развеются чары западного барина, который упорно рисует из сажания задницей на ежа со стороны украинцев какой-то героизм.

Ничего героического в том, чтобы погибать от пуль во имя западной идеи абсолютно нет. Но объяснять это бесполезно, как бесполезно объяснять наркоману, что он поступает плохо

Если провести аналогию, то спецоперация, которую проводим мы, обрисовывается просто. Перед нами стоит наша любимая родственница, которую мы вырастили. Можно сказать, дочь. Ее накачали наркотой, обучили кунг-фу, дали оружие и натравили на нас. Она борется в полную силу с яростью берсерка. Наша задача — выбить из рук нож, скрутить, прижать к земле и подождать, пока отпустит. А ей подкидывают новые порции наркотиков, новые ножи и еще бьют по спине ее подельники.

Нам очень сложно сейчас, а покалечить и убить мы не можем — родная кровь

И, к сожалению, в этой ситуации нам приходится работать с тем, что у нас есть. И пока действие этого наркотика не пройдет, пока украинцы не поймут, что они натворили во имя тех, кто плевать на них хотел, мы каши никакой не сварим.

Но все безумие кроется с тех времен, когда стоял майдан. В 2014 году все стояли за безвиз с Европой, но ни один из стоявших не открывал ни разу соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Там нет ни одного права — исключительно обязательства. Фактически, Украине предлагали отработать в борделе, а оплата будет потом — если будет в принципе. И на это согласились. Просто лишь бы быть поближе к Европе.

Источник фото: РИА «Новости»

Но славянские страны мир англосаксонского человека не примет никогда. Яркий пример — Польша. Ведь она почему до сих пор пишет на латинице? Это произошло, когда Польша захотела стать частью Западного мира, уничтожая свою языческую культуру. Почему нельзя найти памятники языческой польской культуры? Они захотели стать частью Запада, но что-то выше статуса боевой проститутки польская идея не получила. Нельзя шутить ни про арабских мигрантов, ни про мигрантов стран Африки, но в любом сериале стабильные шутки не только про плохих русских, но и про польских проституток. Возьмите любой сериал 90-х годов, да и сейчас в журнале «Шарли Эбдо» шутка: «Зачем мне мигрант-украинец, когда у меня есть домашний поляк?» И никто не будет поднимать визг по поводу культуры отмены — в нашу сторону это не работает.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.