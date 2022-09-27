Спецоперация 27 сентября 2022, 23:37 Поделиться Telegram

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Viber Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя Постпред РФ при ООН Небензя: спецоперации не было бы, если бы Киев соблюдал права человека РИА «Новости»

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России не пришлось бы проводить спецоперацию, если бы страны Запада заставили Украину соблюдать права человека. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

Постпред России напомнил, что США и Евросоюз ничего не сделали для того, чтобы заставить Украину соблюдать Минские соглашения.

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«Если бы не это преступное попустительство и лицемерие, если бы Запад принудил своих подопечных в Киеве соблюдать элементарные права человека, уважать своих же сограждан, прежде всего — их право на жизнь, никакая спецоперация с нашей стороны не потребовалась бы», — пояснил он.

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По словам Небензи, Запад мечтает обескровить и расчленить Россию. Вхождение ДНР и ЛНР в состав страны принесет мир на эти территории.

«Это — долгожданное событие для жителей Донбасса, которое должно принести на их землю мир, которого они не видели долгие восемь лет. Все эти восемь лет жители этих территорий живут в страхе за свою жизнь. Обстрелы Донецкой и Луганской народных республик каждую неделю выбивали по 10 человек, гибли дети», — процитировал постпреда ТАСС.

Как заявил Небензя, по вопросу проведения референдумов Запад демонстрирует вопиющие двойные стандарты. Он пообещал, что Россия продолжит развивать Донбасс и другие освобожденные территории, которые Украина хотела превратить в руины.

Ранее постпред России отмечал, что НАТО в ручном режиме руководит действиями украинской армии. Страну наводнили западные военные инструкторы.

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