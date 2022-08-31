Спецоперации ВС РФ предложили изменить статус

Спецоперации на Украине можно было бы присвоить статус контртеррористической. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», —сказал Шеремет «РИА Новости».

Он назвал Украину «оплотом и рассадником международного терроризма», а киевский режим — угрозой для всего цивилизованного мира.

«Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что специальная операция на Украине продолжается в соответствии с планами, все цели будут достигнуты. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Владимира Зеленского о том, что Украина вернет все освобожденные российскими войсками земли.