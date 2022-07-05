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    05 июля 2022, 13:38

    Срочников не направляют в зону спецоперации — Шойгу

    Шойгу: военнослужащие по призыву не направляются в зону спецоперации

    Александр Иванов

    Призывники не участвуют в специальной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в министерстве, написал RT.

    «Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

    Министр отметил, что сейчас завершается весенняя призывная кампания. К местам службы уже направили свыше 89 тысяч призывников. По его оценке, установленное задание на призыв будет выполнено до 15 июля в полном объеме. Все отслужившие срочники в положенный срок возвращаются домой, добавил глава Минобороны.

    В конце марта Шойгу заявлял, что призывников не будут направлять на службу ни в какие горячие точки. Тогда он пояснил, что большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трех до пяти месяцев.

    «Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал он.