Призывники не участвуют в специальной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в министерстве, написал RT.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

Министр отметил, что сейчас завершается весенняя призывная кампания. К местам службы уже направили свыше 89 тысяч призывников. По его оценке, установленное задание на призыв будет выполнено до 15 июля в полном объеме. Все отслужившие срочники в положенный срок возвращаются домой, добавил глава Минобороны.

В конце марта Шойгу заявлял, что призывников не будут направлять на службу ни в какие горячие точки. Тогда он пояснил, что большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трех до пяти месяцев.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал он.