Лукашенко признался, что извлек урок из спецоперации России на Украине

Проводимая Россией специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины многому научила Белоруссию. Об этом изданию Sputnik заявил президент Александр Лукашенко.

«Мы по-другому видели вооружение нашей армии, откровенно скажу. Нас многому научила спецоперация России на Украине», — заявил он.

Белорусский лидер заявил, что поручил министру обороны Виктору Хренину постараться извлечь урок из нынешней ситуации с точки зрения развития собственных вооруженных сил и их оснащения.

«Я говорил ему постоянно: „Делай выводы, наблюдай вокруг, уроки, уроки“», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский президент пообещал «обломать рога» Польше, если она задумает вторгнуться в его страну. Лукашенко напомнил, что союзником Белоруссии является Российская Федерация.

Также Лукашенко подчеркивал, что Россия не планирует оккупировать территорию Украины в ходе проводимой спецоперации.