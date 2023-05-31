31 мая 2023, 16:05
Спецназовцы «Ахмата» успешно продвинулись под Марьинкой
Минобороны: войска отряда спецназа «Ахмат» успешно наступают под под Марьинкой
Подразделения спецназа «Ахмат» совершают успешное наступление под Марьинкой. Об этом отчитался на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения „Ахмат“», — заявил он.
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» передислоцировали: в их новой зоне ответственности оказались территории Донецкой Народной Республики. Бойцам предстоит освободить ряд населенных пунктов на Донецком направлении. Россия решила первой пойти в атаку, не дождавшись многократно анонсированного контрнаступления ВСУ, подчеркнул Кадыров.
Военный эксперт Антон Матвийчук пояснил «360», что главная задача — усилить направления, на которых это, по оценке командования, актуальнее всего. В частности, видимо, те, на которых может произойти контрнаступление.
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