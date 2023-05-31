Спецоперация 31 мая 2023, 16:05 Спецназовцы «Ахмата» успешно продвинулись под Марьинкой Минобороны: войска отряда спецназа «Ахмат» успешно наступают под под Марьинкой РИА «Новости»

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Подразделения спецназа «Ахмат» совершают успешное наступление под Марьинкой. Об этом отчитался на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения „Ахмат“», — заявил он.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» передислоцировали: в их новой зоне ответственности оказались территории Донецкой Народной Республики. Бойцам предстоит освободить ряд населенных пунктов на Донецком направлении. Россия решила первой пойти в атаку, не дождавшись многократно анонсированного контрнаступления ВСУ, подчеркнул Кадыров.

Военный эксперт Антон Матвийчук пояснил «360», что главная задача — усилить направления, на которых это, по оценке командования, актуальнее всего. В частности, видимо, те, на которых может произойти контрнаступление.