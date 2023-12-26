Спецоперация 26 декабря 2023, 09:07 Спецназовец рассказал о тактике уничтожения ВСУ под Артемовском с помощью двух минометов РИА «Новости»: спецназовец раскрыл схему уничтожения пехоты ВСУ под Артемовском Stringer/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Спецназ Южной группировки российских войск ликвидировал пехоту ВСУ на Артемовском направлении с помощью особой схемы. Военнослужащие уничтожают украинских боевиков, применяя два миномета. Об этом РИА «Новости» рассказал один из бойцов ВС России.

Он признался, что у войск «есть определенные точки, которые уже пристрелены». По словам военного, бойцы гонят противника к этим местам с помощью быстрого и точного миномета, а затем открывают по ВСУ огонь из 120-миллиметрового орудия.

Реклама

«Под правильным углом мины отправляются для большего разлета осколков, тем самым позволяют поражать противника по большему радиусу», — заключил спецназовец.

Другой российский военный добавил, что войска пресекли попытку ротации ВСУ и открыли по украинским боевикам огонь, когда пехота отходила в тыл.

«Ночью отрабатывали по группе отступающей пехоты противника, который пытался произвести ротацию на своих позициях», — отметил боец.

Ранее российские десантники ликвидировали группу украинских боевиков у дороги на Часов Яр. ВС России атаковали противника с помощью дронов, ВСУ потеряли до двух отделений пехоты.