Спецназ Росгвардии ликвидировал группу украинских националистов в Харьковской области

Спецназ Росгвардии захватил самоходную артиллерийскую установку в Харьковской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, она была замаскирована на боевой позиции.

В одном из населенных пунктов сотрудники подразделения спецназа Росгвардии проводили разведывательно-поисковые мероприятия, отметил RT. Росгвардейцы обнаружили вооруженную группу националистов, а также замаскированную САУ.

«Благодаря профессионализму сотрудников Росгвардии боевая задача выполнена без потерь. В результате грамотных и слаженных действий росгвардейцы захватили 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С3М „Акация“», — сказано в сообщении ведомства.

Там также отметили, что оружие было готово к применению и направлено заряженным орудием в сторону боевых порядков российских войск.

При проведении спецоперации бойцы Росгвардии применили уникальные беспилотники. На вооружение были взяты ZALA 421-16Е HD. Они практически незаметны для украинских средств ПВО благодаря небольшим размерам, электродвигателю, композитным материалам и светлому камуфляжу.