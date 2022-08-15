Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под Северском в ДНР, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, российские военнослужащие провели успешную операцию по уничтожению укреплений ВСУ. В настоящий момент они зачищают зону в окрестностях города.

«Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану», — отметил Кадыров.

В конце июля в МВД ЛНР сообщили о переходе Северска под контроль союзных сил. Город расположен в 30 километрах от Лисичанска, который также был освобожден от ВСУ. Он находится на развилке двух дорог: одна из них ведет в Бахмут, другая — в Славянско-Краматорскую агломерацию.

До этого замглавы Мининформа ДНР Даниил Безсонов заявил о наступлении союзных войск. Бойцам Народной милиции ДНР и военным ВС РФ удалось прорвать оборону украинских военных в направлении Угледара.