Спецоперация 05 июня 2023, 13:25 Спецназ «Ахмат» вступил в активные боевые действия в центре Марьинки Минобороны сообщило об активных действиях отряда «Ахмат» в центральной части Марьинки РИА «Новости»

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Отряд специального назначения «Ахмат» в течение последних суток активно вел боевые действия на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения „Ахмат“ в центральной части Марьинки», — сказал он.

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По словам Конашенкова, на этом же направлении активные боевые действия вели подразделения Первого армейского корпуса. Они выполняли задачи в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики, уточнил официальный представитель Минобороны.

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов 1 июня сообщил в эфире канала «Звезда», что российские силы освободили Марьинку приблизительно на 70%. Оставшуюся часть города продолжили зачищать солдаты 150-й дивизии и отряд спецназа.

Освобождение Марьинки несет важное стратегическое значение, поскольку отсюда Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Донецк. После зачистки Марьинки российские военнослужащие получат возможность продвинуться к следующим населенным пунктам.