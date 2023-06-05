05 июня 2023, 13:25
Спецназ «Ахмат» вступил в активные боевые действия в центре Марьинки
Минобороны сообщило об активных действиях отряда «Ахмат» в центральной части Марьинки
Отряд специального назначения «Ахмат» в течение последних суток активно вел боевые действия на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения „Ахмат“ в центральной части Марьинки», — сказал он.
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По словам Конашенкова, на этом же направлении активные боевые действия вели подразделения Первого армейского корпуса. Они выполняли задачи в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики, уточнил официальный представитель Минобороны.
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов 1 июня сообщил в эфире канала «Звезда», что российские силы освободили Марьинку приблизительно на 70%. Оставшуюся часть города продолжили зачищать солдаты 150-й дивизии и отряд спецназа.
Освобождение Марьинки несет важное стратегическое значение, поскольку отсюда Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Донецк. После зачистки Марьинки российские военнослужащие получат возможность продвинуться к следующим населенным пунктам.
Минобороны РФ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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